Fransızlara göre Şampiyonlar Ligi'nin ölüm grubu

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri, perşembe günü saat 19.00'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
Fransa'nın Onze Mondial gazetesi, kura öncesinde Paris Saint-Germain'i bekleyen 'ölüm grubu'nun nasıl olabileceğini araştırdı.
Dergiye göre her torbanın en güçlü takımlarının birleştiği ve 'ölüm grubu' ismini aldığı grupta Galatasaray da yer aldı.
''G.SARAY'A KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİR''
Değerlendirmede Galatasaray hakkında ise ''Babel, Emre Mor, Nzonzi ve Seri gibi transferler yaptılar. Türkiye'de oynamak hiç kolay değildir, özellikle Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı oynuyorsanız.'' sözleri kullanıldı.
Gazeteye göre Paris Saint-Germain için en kötü grup:
1. Torba: Paris Saint-Germain
2. Torba: Real Madrid
3. Torba: Inter
4. Torba: Galatasaray
MUHTEMEL RAKİPLER
İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia
İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur
İtalya: Juventus, Napoli, Internazionale Milano, Atalanta
Almanya: Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig
Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille
Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskva
Portekiz: Benfica UKR: Shakhtar Donetsk BEL: Genk
Avusturya: Salzburg
Türkiye: Galatasaray
Diğer muhtemel rakipler ise salı ve çarşamba günü oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak:
Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)
Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç)
LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda)
Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)