Fransızlara göre Şampiyonlar Ligi'nin ölüm grubu

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri, perşembe günü saat 19.00'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Fransa'nın Onze Mondial gazetesi, kura öncesinde Paris Saint-Germain'i bekleyen 'ölüm grubu'nun nasıl olabileceğini araştırdı.

Dergiye göre her torbanın en güçlü takımlarının birleştiği ve 'ölüm grubu' ismini aldığı grupta Galatasaray da yer aldı.

''G.SARAY'A KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİR''

Değerlendirmede Galatasaray hakkında ise ''Babel, Emre Mor, Nzonzi ve Seri gibi transferler yaptılar. Türkiye'de oynamak hiç kolay değildir, özellikle Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı oynuyorsanız.'' sözleri kullanıldı.

Gazeteye göre Paris Saint-Germain için en kötü grup:

1. Torba: Paris Saint-Germain

2. Torba: Real Madrid

3. Torba: Inter

4. Torba: Galatasaray

MUHTEMEL RAKİPLER

İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia

İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur

İtalya: Juventus, Napoli, Internazionale Milano, Atalanta

Almanya: Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig

Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille

Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskva

Portekiz: Benfica UKR: Shakhtar Donetsk BEL: Genk

Avusturya: Salzburg

Türkiye: Galatasaray

Diğer muhtemel rakipler ise salı ve çarşamba günü oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak:

Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç)

LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda)

Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)