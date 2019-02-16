Frederic Kitenge: Luyindama eskiden forvetti

Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor maçında Galatasaray'daki ilk golünü atan yeni transfer Luyindama, Benfica'yı da boş geçmedi.
Savunma zaman zaman hatalar yapsa da kritik müdahalelerde de bulunan Kongolu stoperin ilginç bir hikayesi var.
Sarı-kırmızılılar taraftar, Diagne'nin vasatı aşamadığı Benfica maçında takımının tek golünü atan 25 yaşındaki futbolcu için "Keşke forvet olsaydın" yorumunda bulunmuştu.
FREDERİC KİTENGE: ZATEN FORVETTİ
Luyindama'nin 4 yıl öncesine kadar zaten forvet olarak oynadığı ortaya çıktı.
Kongolu futbolcunun ülkesinin Mazembe takımında forma giyerken santrafor olarak oynatıldığını belirten kulübün sportif direktörü Frederic Kitenge, Luyindama'nın daha sonra teknik direktör tarafından defansa alındığını söyledi.