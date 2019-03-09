Fredy: Galatasaray'dan en az 1 puan almak istiyoruz

Antalyaspor'un sağ kanat oyuncusu "Fredy" lakaplı Alfredo Kulembe Ribeiro, 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından en az bir puanla dönmeyi beklediklerini söyledi.

İşte Fredy'nin sözleri:

ZOR BİR MAÇ OLACAK

"Sadece gol eksiğim var. O da geldiği zaman her şey çok daha iyi olacak. Takımım ilk yarıda bayağı bir puan toplamış. İyi bir performans sergilemiş. Çok kaliteli bir takımımız var. İyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Fikstürden de kaynaklanan zor maçlar da oynadık. Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçları gibi. Şimdi de önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray'a karşı ilk defa oynayacağım. Ama kupa maçlarından gördüğüm kadarıyla ofansif bir takım. Önde pres yapan bir takım. Zor bir maç olacak. Ama biz dışarıda, deplasmanda iyi oynayan bir takımız. Aynı performansımızı sürdürüp Galatasaray deplasmanından en az bir puanla dönmeyi umut ediyorum. Performansımızla sonuçlar da olumlu bir şekilde yükselecektir."