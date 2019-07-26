Freiburg Kayseri'ye 9 gol attı

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Alman temsilcisi Freiburg ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 9-1 kaybetti.

İlk maçta rakibine 2-0 yenilen sarı kırmızılılar, ikinci maçın 59. dakikasında 9-1 geriye düşünce 75. dakikada bitmesi gereken mücadele 60. dakikada sonlandırıldı.

İLK MAÇI DA KAYBETTİLER

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren İstiklal Mobilya Kayserispor, Freiburg ile üst üste iki maç yaparken ilk maçı 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar, 60 dakika süren ikinci maçı 9-1 mağlup bitirdi.

TEK GOL GENÇ EMRE'DEN GELDİ

Alman ekibinin golleri Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Lucas Höler (2), Yoric Ravet ve Jerome Gondorf’tan geldi. Kayserispor’un maçtaki tek golünü ise 2004 doğumlu Emre Demir kaydetti.

İlk maçta birçoğu A takım oyuncusundan oluşan bir kadroyla sahaya çıkan Kayserispor, ikinci maçta altyapıda forma giyen futbolculardan kurulu bir takımla mücadele etti.

Kayserispor ile Freiburg arasındaki iki maç da 25’er dakikalık 3 devre ile toplamda 75 dakika oynanacak şekilde planlanmıştı.