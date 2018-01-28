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Freiburglu Nils Petersen 40 metreden kaleciyi avladı

Borussia Dortmund'un ligin 20. haftasında, kendi sahasında Freiburg ile 2-2 beraber kaldığı maça Nils Petersen, golleriyle damga vurdu.

Freiburglu Nils Petersen 40 metreden kaleciyi avladı
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Borussia Dortmund'un golleri 9. dakikada Shinji Kagawa ve 90. dakikada Jeremy Toljan'dan gelirken, Freiburg'un gollerini 21 ve 68. dakikalarda Nils Petersen kaydetti.

Sarı-siyahlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin'in hatasında topu kapan Petersen, kaleci Roman Bürki'nin önde olduğunu görünce 40 metre mesafeden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Freiburglu Nils Petersen 40 metreden kaleciyi avladı

Nuri Şahin'in 78 dakikada sahada kaldığı mücadelede, Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.

Bu beraberlik sonrasında Borussia Dortmund puanını 31, Freiburg ise 24'e çıkardı.

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