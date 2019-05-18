Frey: Fenerbahçe'ye geldiğim için pişmanım

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde transfer ettiği 11 futbolcudan biri olan Frey, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

PERFORMANSI SINIFTA KALDI

İsviçre'nin FC Zürich takımından 2.4 milyon euroya alınan Frey, sezon başında Cocu yönetiminde şans bulsa da Ersun Yanal'ın gelişiyle forma yüzü göremedi.





Sarı-lacivertli takıma geldiğinde kasık fıtığı olduğu ortaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, sakatlıklardan dolayı da zor dönemler yaşadı.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için kariyerinin geri gittiğini ifade eden Frey, sarı-lacivertlilere geldiği için pişman olduğunu ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Bu sezon 22 maçta oynayıp 5 gol atan Frey için Ersun Yanal'ın raporu da olumsuz. Frey'i yeni sezonda takımda düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu uygun bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.



