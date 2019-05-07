Frey gidiyor Reyes dönüyor

Sezon başında 11, devre arasında ise 5 transfer yapan Fenerbahçe, tarihinin en kötü transfer dönemlerini yaşadı. Alınan futbolcuların hemen hemen hepsi performans olarak sınıfta kaldı. Bu isimlerden Frey ve Reyes'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

FREY TAKIM ARIYOR, REYES BEĞENİLMEDİ

Kasıklarından sakat olmasına rağmen 2.4 milyon euro ödenerek Zürih'ten transfer edilen Frey, büyük hayal kırıklığı yarattı. 24 yaşındaki futbolcu 22 karşılaşmada forma giyerken 4 gol atabildi.

İsviçreli futbolcu sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Frey kendisine takım arıyor. Menajerine haber veren Frey için, sarı-lacivertli ekibin her türlü kolaylığı sağlayacağı ifade ediliyor.

Yaz transfer döneminde Comolli'nin takıma kazandırdığı Reyes için ise bonservis bedeli ödenmedi. Sezon başında Cocu'nun zaman zaman takımda şans verdiği Meksikalı stoper, Ersun Yanal'ın gelişiyle İspanyol ekibi Leganes'e kiralanmıştı.

Devre arasında gittiği İspanya'da sadece 5 maçta forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcuyu Leganes de beğenmedi. Meksikalı Reyes, sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'ye dönecek. Reyes'in sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.