Frey: Kısa süre içerisinde ilerleme kaydettim

Fenerbahçe’den kiralık olarak Almanya’nın Nürnberg takımına giden Michael Frey, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Nürnberg’e gittiği için pişman olmadığını açıklayan 25 yaşındaki futbolcu, aradan geçen sürede yaşananlara yönelik değerlendirmede bulundu.

"TAKIM OLARAK ELBETTE HER ŞEY MÜKEMMEL DEĞİL"

Michael Frey “Takım olarak şu anki durumumuz itibariyle elbette her şey mükemmel değil. Bu açıkça görülüyor. Ancak bireysel olarak burada her geçen gün ilerleme kaydedebiliyorum. Kısa süre içerisinde ilerleme kaydettim” dedi.

Almanya ikinci liginde 16. sırada bulunan ve küme düşmeme mücadelesi veren takımının durumunu da masaya yatıran İsviçreli futbolcu şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz durumdan hiç birimiz memnun değiliz. Herkes bunu değiştirmek adına mücadele ediyor”.

Nürnberg’de şu ana kadar 12 maçta forma giyen Frey, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 3 asist yaptı. Almanya Kupası’nda da 1 kez sahne alırken, 1 gol de burada kaydetti.