Frey resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, FC Zürich'ten bonservisiyle transfer ettiği Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atan Frey daha sonra Ülker Stadyumu'nu gezdi.

"FREY ÇOK GÜÇLÜ VE ÇOK YENETEKLİ"

İmza töreninde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de hazır bulundu. Frey'in transfer sürecini anlatan Comolli, "Yönetim Kurulumuz takıma takviye yapma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bizim için çok önemli bir transfer oldu. Bu pozisyonda gerçekten yetenekli ve genç oyuncular bulmak çok zordur. Kendisi bize genç ve taze bir kan olacak” ifadelerini kullandı.

Michael Frey’in özelliklerinden de bahseden Comolli, “Gördüğünüzde ne kadar güçlü olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert. Rakip defansı çok rahatsız eden bir isim. Aynı zamanda toplu oyunda çok yetenekli ve golde çok becerikli bir oyuncu” diye konuştu.

MICHAEL FREY: ÇOK MUTLUYUM

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ise duygularını anlatırken iddialı mesajlar verdi ve "Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gollerimi atacağım ve bu sayede takımıma puanlar kazandıracağım. Hep beraber çalışır ve birlik olursak başarıya ulaşacağımızı, istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.