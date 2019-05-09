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Frey sezonu kapattı

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. İsviçreli futbolcu, kalan 3 haftada forma giyemeyecek.

| Haber Merkezi
Frey sezonu kapattı
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Fenerbahçe'ye sezon başında İsviçre'nin Zürih takımından 2.5 milyon euro bedelle transfer olan Frey, sezonu kapattı.

FREY KALAN MAÇLARDA YOK

Sarı-lacivertli ekibin kötü transfer politikasının yansımalarından biri de Michael Frey oldu. Cocu-Comolli ikilisinin kadroya kattığı 24 yaşındaki forvet, hayal kırıklığı yarattı.

Aralık ayından beri düzenli olarak forma giyemeyen Frey, kalan 3 haftada da oynayamayacak. Bu sezon ligde sadece 14 karşılaşmada görev yapabilen futbolcu, 3 gol attı. 

Fenerbahçe'ye alınırken sakat olan Frey, kasık fıtığı nedeniyle ligin ikinci yarısında formasından uzak kaldı.

Sarı-lacivertli ekibin deneyimli hocası Ersun Yanal da Frey'in kasık fıtığı olduğunu açıklamıştı.

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