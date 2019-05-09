Fenerbahçe'ye sezon başında İsviçre'nin Zürih takımından 2.5 milyon euro bedelle transfer olan Frey, sezonu kapattı.
FREY KALAN MAÇLARDA YOK
Sarı-lacivertli ekibin kötü transfer politikasının yansımalarından biri de Michael Frey oldu. Cocu-Comolli ikilisinin kadroya kattığı 24 yaşındaki forvet, hayal kırıklığı yarattı.
Aralık ayından beri düzenli olarak forma giyemeyen Frey, kalan 3 haftada da oynayamayacak. Bu sezon ligde sadece 14 karşılaşmada görev yapabilen futbolcu, 3 gol attı.
Fenerbahçe'ye alınırken sakat olan Frey, kasık fıtığı nedeniyle ligin ikinci yarısında formasından uzak kaldı.
Sarı-lacivertli ekibin deneyimli hocası Ersun Yanal da Frey'in kasık fıtığı olduğunu açıklamıştı.