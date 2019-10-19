Frey takımını 1 puandan etti

Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve sezon başında Nürnberg’e kiralanan Michael Frey yeni takımında da tartışılan isimlerin başında geliyor.

Almanya 2. Ligi’nin 10. haftasında Nürnberg’in deplasmanda Erzgebirge Aue’ye 4-3 mağlup olduğu maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atan İsviçreli futbolcu son dakikada ise takımını puandan etti.

PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğüyle devam ederken 90+9. dakikada penaltıda topun başına geçen Frey beraberlik golünü kaydedemedi, Nürnberg ise sahadan puansız ayrıldı. Nürnberg adına hem atan hem de takımını yakan duruma düşen genç futbolcunun performansı da tartışılmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta yapılan yorumlarda mücadelesi ve hırsıyla ön plana çıkan Frey için pozisyonları gole çevirme konusunda yeterince başarılı olamadığı değerlendirmeleri yapılmıştı.

Alman ekibiyle 7 maça ilk 11 çıkan Frey’in 2 golü bulunuyor.