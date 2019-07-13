Frey ve Jailson'a talip çıktı

Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Allahyar, Murat Sağlam ve Garry Rodrigues transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, beklentileri karşılayamayan futbolcuları da göndererek yepyeni bir takım kurmak istiyor.

SIRA GELDİ FREY VE JAİLSON'A

Sarı-lacivertlilerde, Slimani, Benzia, Ayew, İsmail Köybaşı, Neustadter, Şener ve Soldado'nun ardından Frey ile Jailson da takımdan gönderilecek.

Brezilya’dan bazı kulüplerin istediği Jailson’un satışının haftaya tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ülkesi İsviçre’den teklifler alan Frey'in ise bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ve anlaşmanın sağlanması halinde Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenildi.