Frey ve Zanka dönüyor

Bir futbolcusu bir de basketbolcusu koronavirüse yakalanan Fenerbahçe'de yönetim, tüm bu olumsuzluklara rağmen önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı.

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere kiralık olarak gönderilen isimlerden kötü haber geldi.

2. LİGDE 4 GOL ATABİLDİ

Sezon başında Almanya 2. Lig ekiplerinden Nürnberg'e gönderilen Frey, oynadığı 21 lig maçında sadece 4 gol atınca gözden çıkarıldı. Alman ekibinin İsviçreli futbolcuyla yola devam etmek istemediği ve oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri göndereceği öğrenildi.

BİR KÖTÜ HABER DE ZANKA'DAN

Kanarya'ya bir kötü haber de Zanka'dan geldi.

Devre arasında Düsseldorf'a kiralanan ve sadece 4 maçta forma şansı bulabilen Danimarkalı stoperin de Alman ekibi tarafından beğenilmediği ve 29 yaşındaki ismin sezon sonunda Türkiye'ye yollanacağı belirtildi.