Frey'in yeni takım Rizespor

Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki transfer hattı sıcaklığını koruyor. Karadeniz ekibinden Vedat'ı alan sarı-lacivertliler, İsviçreli golcüsü Frey'i Rize'ye kiraladı.

1+1 YILLIK KİRALANDI

Geçtiğimiz hafta Vedat Muriç'i 3.5 milyon euro ve 4 futbolcu karşılığında transfer eden Fenerbahçe, geçen sezon başı kadrosuna kattığı Frey'i Rize'ye gönderdi.

24 yaşındaki futbolcunun 1+1 yıllığına Rizespor'a kiralandığı ve oyuncunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödeneceği öğrenildi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da Michael Frey'in transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını doğruladı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Vedat transferi için Rizespor'a vereceği 4 futbolcu henüz resmiyet kazanmasa da, bu isimlerin U21 takımından olacağı ifade ediliyor.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü İsmail Kartal, Oğuz Kağan Güçtekin, Mahsun Çapkın gibi isimlerin takıma katılacağını ifade etmişti.