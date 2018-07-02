Froome doping soruşturmasında aklandı

Team Sky'ın Britanyalı bisikletçisi Chris Froome'un, hakkında yürütülmekte olan doping soruşturmasından aklandığı açıklandı.

CEZALANDIRILMAMASINA KARAR VERİLDİ

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz eylül ayında La Vuelta sırasında kendisinden alınan numunede yasaklı salbutamol maddesine rastlanması üzerine hakkında soruşturma açılan Froome'un anti-doping protokolüne aykırı davranmadığının tespit edildiği duyuruldu.

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) incelemesinin dayanak gösterildiği bildirimde, 33 yaşındaki bisikletçinin cezalandırılmaması yönünde karar çıktığı ifade edildi. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yıl zafere ulaştığı La Vuelta'nın yanı sıra bu yılın ilk büyük turu olan Giro d'Italia'daki genel klasman liderliği unvanlarını koruyan Froome'un, önümüzdeki hafta başlayacak Tour de France'ta yarışmasının önünde de bir engel kalmamış oldu.

Tour de France'ın organizatör firması Amaury Sport Organization (ASO) geçtiğimiz gün aldığı kararla doping soruşturması sürdüğü gerekçesiyle Büyük Britanyalı bisikletçinin daha önce dört kez zafere ulaştığı bu yarışa katılmasına izin verilmeyeceğini duyurmuştu.