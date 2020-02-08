Furkan Korkmaz 34 sayı attı

Daha önce maçta en fazla 24 sayı atan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, Grizzlies maçında kaydettiği 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Club Brugge, G.Saray'ın FIFA tehdidi üzerine Diagne'nin kiralama bedelini ödeme kararı aldı. Ayrıca hocasından özür dileyen Senegalli futbolcu, kulüp tarafından affedildi.

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Alman basını: Hollanda ve Belçika Ligi birleşiyor

Avrupa’da yeni bir lig hazırlığında ciddi bir süreç başladı. Hollanda ve Belçika’nın birleşerek 18 takımlı bir turnuva oluştuacağı ve Avrupa’nın 5 büyük ligini zorlamak istedikleri bildirildi.