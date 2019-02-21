Furkan Korkmaz dizinden sakatlandı

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

1 Koeman'ın yeni adresi Umman Bu sezon Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Koeman, Umman Milli Takımı ile anlaştı.

2 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım'ın Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım yönetecek.

3 Tarık Çamdal: Milli Takım forması giymek istiyorum Antalyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Tarık Çamdal, yeniden eski formunu yakalayıp, A Milli Takım forması giyeceğini söyledi.

4 Ronaldo'dan Atleticolulara: Rövanşta görüşürüz Atletico Madrid'in Juventus'u konuk ettiği Şampiyonlar Ligi maçında İspanyol taraftarlar Ronaldo'yu, "Vergini öde" diyerek kızdırdılar.

5 Orman'dan Güneş'e: Fener derbisine konsantre ol Şenol Güneş'le bir toplantı yapan Fikret Orman, "Sezon sonuna kadar Milli Takım'ı aklından çıkar ve Beşiktaş'a odaklan" dedi.

6 Slimani, Yanal'ın gözünden düştü Ersun Yanal bir türlü istenen performansı gösteremeyen Slimani'nin üstünü çizdi. Deneyimli hoca Cezayirli futbolcuyu ilk 11'de oynatmayı düşünmüyor.

7 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray son 16'ya kalmak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler avantajlı, sarı-kırmızılıların ise tur için 2 fark atması gerekiyor.

8 A.Madrid Juventus'u eli boş gönderdi Simeone'li Atletico, Allegri'nin Juventus'unu eli boş gönderdi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

9 Fatih Terim: Favori Benfica ama kazanmak istiyoruz Benfica maçı öncesi konuşan Fatih Terim, avantajın rakipte olduğunu ancak Galatasaray'ın tur için sahaya çıkacağını belirtti.