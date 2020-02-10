Furkan Korkmaz iki maçta 65 sayı attı

Yıllardır verdikleri skandal kararlarla futbolseverleri adeta çıldırtan hakemler, VAR teknolojisine rağmen aynı hataları yapmaya devam ediyor.

Hakemler yine skandal hatalar yaptı

Beşiktaş'ta 'üst akıl' görevini üstlenecek olan Mircea Lucescu'nun, bugün İstanbul'a gelerek yönetimle son bir görüşme yapacağı öğrenildi.

IFAB, kural hatası konusunda kendilerine danışan TFF'ye kararını bildirdi. Futbol oyun kurallarını belirleyen kuruma göre, Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilmeli.

Rebic ve Ibrahimovic'in golleriyle 2-0 öne geçen Milan, ikinci yarıda adeta dağıldı. Inter, ezeli rakibini 4-2 mağlup etti.

Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızıların gollerini Meriah (K.K) ve Adem Büyük (2) attı.

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Sivasspor yine puan kaybetti

Geçtiğimiz hafta Gaziantep'ten 5 gol yiyen Sivasspor, bu hafta da Başakşehir ile berabere kalarak zirve yarışında bir darbe daha aldı.