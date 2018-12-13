Furkan Korkmaz kariyer rekorunu yineledi

NBA'e 11 maçla devam edildi. Takımı 76ers'ın Nets'e 127-124 mağlup olduğu maça ilk 5'te başlayan Furkan Korkmaz, 34 dakika 40 saniye süre aldığı mücadelede kariyer sayı rekorunu yineledi.

Furkan karşılaşmayı 18 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı. Sezonun 10. mağlubiyetini alan ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 33 sayı, 17 ribaunt, 6 asist, Ben Simmons 22 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynadı. Üst üste 3. olmak üzere 11. maçını kazanan Nets'te Spencer Dinwiddie 39 sayı, 5 asist, Allen Crabbe 20 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

CAVALIERS EVİNDE KAZANDI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks'i 113-106 mağlup etti. Bu sezon 7. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Jordan Clarkson 28, Rodney Hood 23 sayı buldu. Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 32 dakika 25 saniye görev aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle noktaladı. Peş peşe 5. olmak üzere 21. yenilgisini yaşayan Knicks'te Tim Hardaway Jr 20 sayı, Kevin Knox 19 sayı sayı üretti.

ERSAN'DAN 5 SAYI

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın mücadele ettiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Indiana Pacers'a 113-97 kaybetti. Bucks'ta Eric Bledsoe'nun 26 sayı, 6 asist, Giannis Antetokounmpo'nun 12 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performansları sezonun 9. yenilgisini önleyemedi. Ersan İlyasova 13 dakika 2 saniye sahada kaldığı mücadelede 5 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi. Art arda 5'inci, sezonun 18. galibiyetine ulaşan Pacers'ta Thaddeus Young 25 sayı, 11 ribaunt, Myles Turner 23 sayı, 7 ribaunt, Victor Oladipo 12 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle oynadı.

TOPLU SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 108-107

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 113-106

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 113-97

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-127

Washington Wizards-Boston Celtics: 125-130 (Uzatmada)

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-83

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 118-114

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 114-107

Utah Jazz-Miami Heat: 111-84

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 141-130

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 93-113