Furkan Korkmaz rekor kırdı Philadelphia kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın kariyer rekoru kırdığı maçta deplasmanda Miami Heat'i 124-114 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Miami Heat'i 124-114'lük skorla geçerek sezonun 9. galibiyetine imza attı. Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, oyunda kaldığı 22 dakika içinde 16 sayı üreterek kariyerinin en skorer maçını çıkardı.

Milli basketbolcu, ayrıca 4 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı. Joel Embiid 35 sayı ve 18 ribaunt ile "double-double" yaparken, JJ Redick ise 25 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon 8'inci kez kaybeden Heat'te Goran Dragic 22, Josh Richardson 17 sayı, Hassan Whiteside ise 13 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.