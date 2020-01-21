Furkan Korkmaz'ın çıkışı sürüyor

NBA'de Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'e konuk oldu.
FURKAN'DAN KRİTİK ÜÇLÜK
Milli basketbolcumuz Furkan Kormaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Brooklyn Nets'i 117-111 yendiği mücadelede 10 sayı, 3 asist, 2 ribaunt üretti. Korkmaz, mücadelenin en kritik pozisyonunda attığı 3 sayılık basketle galibiyette önemli rol oynadı.
Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde 24 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.
Öte yandan Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman ise sahalarında New York Knicks'e 106-86 kaybettikleri maçta 14 sayı, 3 asistle oynadı.