Furkan Korkmaz'tan kariyer rekoru!

Jimmy Butler takasını gerçekleştirme sürecinde olan Philadelphia 76ers, Dario Saric ve Robert Covington’ı oynatmadığı karşılaşmada Memphis Grizzlies deplasmanından yenilgiyle döndü.

Takas süreci sayesinde bu sezon en fazla süre bulduğu karşılaşmaya çıkan milli oyuncumuz Furkan Korkmaz karşılaşmayı kariyer rekoru olan 12 sayı ile tamamlasa da mağlubiyete engel olamadı.

Furkan, Grizzlies deplasmanında 23 dakika sahada kaldı ve 1/1 iki sayı, 3/7 üç sayı ve 1/2 serbest atış isabeti ile 12 sayı üretti.

Milli oyuncumuz, 4 ribaund çektiği, 2 asist yaptığı ve 2 de top çaldığı karşılaşmada süre, sayı, ribaund, asist ve top çalma alanlarında NBA rekorunu geliştirdi.