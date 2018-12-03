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Fury: Şampiyonun kim olduğunu herkes biliyor

Deontay Wilder ile ringe çıkan ve mücadeleden beraberlik ile ayrılan Tyson Fury, sonuca tepkili.

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Fury: Şampiyonun kim olduğunu herkes biliyor

Los Angeles'ta yapılan organizasyonda WBC kemerinin sahibi olan Deontay Wilder ile karşı karşıya gelen Tyson Fury, hakem puanları ile berabere tamamlanan mücadelenin sonucunu beğenmiyor.

FURY SONUCU BEĞENMEDİ

Berabere biten maçtan sonra WBC kemerini alamayan Fury, "Herkes kimin gerçek WBC şampiyonu olduğunu biliyor. Doğruyu söylemek gerekirse, hayatımda daha kötü bir karar görmedim. Hakemlerin hangi dövüşü izlediklerini bilmiyorum. " diyerek sitem etti.

8. ve son rauntta Wilder'ın darbeleri ile yere düşmesine rağmen maça tutunmayı başaran Fury, Wilder'ın kendi ülkesinde bir hediye aldığını öne sürdü.

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