Fury'den 80 milyon sterlinlik anlaşma

Britanyalı ağır siklet boksörü Tyson Fury, ESPN ile 5 maçlık anlaşmaya vardı. Fury, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yayınlanacak bu maçlar için 80 milyon sterlin kazanacak.

ESPN İLE 5 MAÇLIK ANLAŞMA

Organizatör Frank Warren, anlaşmayı "biraz özel" olarak nitelendirirken; Fury ise WBC Dünya Şampiyonu Deontay Wilder ile yeni bir maç olasılığının daha da arttığını söyledi. Furry'nin yeni yayın anlaşmasının ardından, ESPN ile Britanyalı boksörün Amerika'daki yayın haklarını elinde bulunduran Showtime'ın masaya oturması gerekecek.

Bu arada Wilder, Fury ve Anthony Joshua'nın maç yayın haklarını ellerinde bulunduran rakip yayıncılar, üçlü arasında daha fazla maç yapılması için biraraya gelmesi gerekebilecek.