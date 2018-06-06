Futbol camiası iftarda bir araya geldi

Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Vitor Pereira'dan kötü haber geldi. FIFA, Fenerbahçe'yi 1.9 milyon euro (10 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti.

UEFA, son 10 yılın kulüp takımları sıralamasını açıkladı. Beşiktaş Türk takımları arasında zirvede yer aldı. İşte o sıralama ve puanlar...

Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i transfer ediyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Ünlü futbolcular Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ilk beşte yer alırken, zirvede boksör Floyd Mayweather var.

Spor dünyasının en çok kazananı Floyd Mayweather

İngiltere Premier Lig'den teklif alan Fenerbahçeli Josef de Souza, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu ülkesi takımlarından Vasco da Gama'da oynamak istediğini belirtti.

Galatasaray Japon futbolcu Nagatomo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İnter transfer için 3 milyon euro artı bonus istiyor, Galatasaray ise 3 milyon euroya transferi bitirmek planlıyor.

Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na çok az zaman kala Reuters, maçların oynanacağı statların kuş bakışı görüntülerini servis etti.

1 Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı Arjantin Futbol Federasyonu, İsrail ile Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçına katılmayacaklarını duyurdu.

2 Fenerbahçe Luis Enrique'yi getiriyor Bir dönem Luis Enrique'yle de çalışan Kayserispor'un eski futbolcusu Welliton, İspanyol teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söyledi.

3 İspanyollara göre Zidane Katar'ı çalıştıracak İspanyol AS gazetesi, Real Madrid'den sürpriz bir şekilde ayrılan Zidane'ın Katar Milli Takımı'nın başına geçeceğini yazdı.

4 Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı cezalar Galatasaray, UEFA ile bugün 4 yıllık bir anlaşma imzalayacak. Anlaşmaya göre 6 milyon euro para cezası ve bonservis kısıtlaması uygulanacak.

5 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Veda konuşması yap Ali Koç'un kongrede Aziz Yıldırım'a, "Başkan veda konuşması yapmadan gitme" dediği, Yıldırım'ın ise "Gerek yok. Zaten beni istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım?" diyerek stattan ayrıldığı öğrenildi.

6 F.Bahçe Pereira'ya 1.9 milyon euro tazminat ödeyecek Sarı-lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Vitor Pereira'dan kötü haber geldi. FIFA, Fenerbahçe'yi 1.9 milyon euro (10 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti.

7 Galatasaray Muğdat Çelik'le anlaştı Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i transfer ediyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

8 Spor dünyasının en çok kazananı Floyd Mayweather Geçtiğimiz yılın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Ünlü futbolcular Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ilk beşte yer alırken, zirvede boksör Floyd Mayweather var.

9 Raheem Lawal'dan Beşiktaş formalı poz Adı Beşiktaş'la anılan Osmanlıspor'un futbolcusu Raheem Lawal, siyah-beyazlı formayla poz verdi.