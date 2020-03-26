Futbol dünyası, koronavirüse karşı birleşti

Futbol dünyasının ünlü isimleri, koronavirüs salgınına karşı bağış yapmaya devam ediyor. İşte o isimler...

SERGİO RAMOS

Sergio Ramos, 15 bin koronavirüs test kiti, 346 bin 571 koruyucu maske ve 1.000 adet koruyucu ekipman bağışında bulundu.

CRISTIANO RONALDO

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 1 milyon euro bağışın yanı sıra hastane iiçin 10 yatak, solunum cihazları, kalp atış hızı monitörü, infüzyon pompaları ve şırıngalar aldı.

JORGE MENDES

Portekizli menajer Jorge Mendes, 1 milyon euro bağışta bulundu. Bu bağışlar Lizbon'daki Santa Maria Hastanesi'ne çeşitli ekipmanlar alınması için kullanıldı.

LİONEL MESSİ

Barcelona'nın süper yıldızı Messi, Barcelona ve Arjantin'deki 2 hastaneye 500'er bin euro bağışta bulundu.

PEP GUARDIOLA

Manchester City Menajeri, Barcelona'da bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon euro bağışladı.

Bu bağışın doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları için koruyucu ekipman alınması için kullanılacağı açklandı.

JOSE MOURINHO

Tottenham Hotspur Menajeri, Age UK ve Love Your DoorStep girişimleri için yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı ve bu ihtiyaçları adreslerine kadar götürdü.

ISCO VE SARA SALAMO

Isco ve aktris eşi Sara Salamo, İspanya'daki hastaneler için 500 bin euro bağışladıklarını açıkladı.

DİEGO SİMEONE

Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone ve eşi Carla Pereyra, Kızılhaç ve Atletico Madrid Vakfı için bağışta bulundu.

SAUL NİGUEZ

Atletico Madrid'in yıldızı, 'Birlikte Başaracağız' inisiyatifine bağışta bulundu ve insanları bu girişime bağışta bulunması için ikna etti.

Saul dışında Alvaro Morata ve Sergio Busquets de bu girişime para bağışladı.

AS ROMA

As Roma, 75 yaş üzeri kulüp üyeleri için yemek ve sağlık ihtiyaçlarını karşılama kararı aldı.

Yine Roma'da futbolcular ve teknik heyet, toplamda 200 bin euroyu aşan bir günlük maaşlarını, koronavirüse yönelik başlatılan kampanya için bağışladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Roma Kulübü Başkanı Jim Pallotta’nın 50 bin euro bağışla başlattığı ve 500 bin euro hedefi konulan kampanyada, sarı-kırmızılı takım oyuncularının bağışıyla 460 bin euroya ulaşıldığı belirtildi.

WATFORD

Watford, stadyumu Vicarage Road'u tamamen Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için kullanıma açtı.

GRANADA

La Liga kulübü Granada, 4 bin maske ve ozon sistemleri bağışladığını açıkladı.

ROMELU LUKAKU

Daha önce 300 bin maske bağışlayan Inter kulübünden Belçikalı golcü futbolcu Romelu Lukaku da kulübün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bir olmalı ve evde kalmalıyız. İtalya inanılmaz bir ülke, benim için ve ailem için çok şey yaptı. Bu nedenle bir bağışla bu ülkeye yardımda bulunmak istiyorum. Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne 100 bin euro bağışlıyorum." demişti.