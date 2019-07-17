Futbol dünyası yaşlandırma akımına uydu

İnsanlar, yeni çıkan bir uygulamayla yaşlandırılmış fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Bu uygulama ünlü futbolcu ve teknik adamlara da uygulandı.
Futbol dünyasının önde gelen isimlerinin yaşlılık halleri insanların büyük ilgisini çekerken, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu için hiç yaşlanmıyor esprileri yapıldı.
İşte futbolcuların yaşlılık halleri:
(Burak Yılmaz)
(Cengiz Ünder)
(Muslera)
(Hasan Ali Kaldırım)
(Fatih Terim)
(Ersun Yanal)
(Abdullah Avcı)
(Skrtel)
(Abdülkadir Ömür)
(Volkan Demirel)
(Atiba)
(Ozan Tufan)
(Yusuf Yazıcı)
(Vedat Muriç)
(Dorukhan Toköz)