2,143 kez izlendi

1,487 kez izlendi

9,564 kez izlendi

17,941 kez izlendi

18,565 kez izlendi

17,197 kez izlendi

12,653 kez izlendi

1,508 kez izlendi

Wimbledon'da oyuncu ile hakem yer değiştirdi

17,563 kez izlendi

5,039 kez izlendi

1 Futbol dünyası yaşlandırma akımına uydu Sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırması futbolculara da uygulandı. Birçok ismin yaşlı hali paylaşılırken, Emre Belözoğlu'na yaşlanmıyor esprileri yapıldı.

2 Okan Kocuk, Galatasaray'da Bursaspor'dan bonservisini alan 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'la anlaştı.

3 Napoli, Eljif Elmas transferini duyurdu Napoli Başkanı Aurelio Da Laurentiis, bir süredir gündemlerinde olan Eljif Elmas'ı transfer ettiklerini açıkladı.

4 Kulüpler Birliği yayıncı kuruluşa resti çekti Yayıncı kuruluşun doları sabitleme önerisini görüşen 18 kulüp başkanı ortak açıklamayla ödenmeyen paralarını istediklerini söyledi.

5 Lecce taraftarından Burak Yılmaz için beste İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin transfer gündeminde öncelikli listesinde yer alan Beşiktaşlı Burak Yılmaz için kulübün taraftar grubu bir beste yapıp adına şarkılar söyledi.

6 Seri, Milan'ı reddetti G.Saray için geliyor İtalyan basını, Milan'la anlaşamayan Michael Seri'nin 48 saat içinde Galatasaray'a transfer olacağını yazdı.

7 Taffarel, Galatasaray'dan ayrılıyor Brezilya basını, Claudio Taffarel'in önümüzdeki günlerde Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya döneceğini yazdı.

8 Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a Süper Lig'de maç yok TFF, geçen sezon Galatasaray-Beşiktaş ve Rizespor-Galatasaray maçlarında yaptıkları hatalarla şampiyonluk yarışını etkileyen Serkan Çınar'la Bülent Yıldırım'a bu sezon görev vermeyecek.

9 Demba Ba: Türkiye tamamen bir özgürlük ülkesi Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, inançları doğrultusunda ibadetini rahatça yapabildiği için Türkiye'de futbol oynadığını ifade etti.