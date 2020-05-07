Futbol hasreti sona eriyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir birçok ülkede futbol maçlarına ara verilmişti.

Hayatın yavaş yavaş normalleşme sürecine girdiği ülkelerde ise futbolun akıbeti de netleşmeye başladı.

HASRET SONA ERİYOR

SÜPER LİG: Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını belirtti.

BUNDESLİGA: Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre; normalleşme sürecine giren ülkede futbol maçları da başıyor. Bundesliga, 16 Mayıs günü futbolseverlerle buluşacak.

LA LİGA: Maçlara haziran ayında başlanması yönünde çalışmalar yapıldığını belirten İspanya Futbol Federasyonu, kesin bir tarih ise henüz vermedi.

PREMİER LİG: Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere'de ise futbol için net bir tarih verilmese de, ligin yeniden başlaması için öngürülen tarihin 8 Haziran olduğu belirtildi.

SERİE A: Avrupa'nın koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerinden bir diğeri ise İtalya olmuştu. Ülkede ligler uzun bir süredir askıya alınmış durumdayken, federasyonun ligi haziran ayında başlatma kararı aldığı öne sürülmüştü. Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun da ülkeye geri dönmesi, net bir tarih açıklanmasa da bu iddiaları güçlendirdi.

LİGUE 1: Fransa'da ise salgın nedeniyle ligler tescil edildi. Ligue 1'de 68 puanla lider konumda bulunan Paris Saint-Germain şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

EREDIVISIE: Hollanda'da ise hükümet koronavirüs nedeniyle tüm ligleri iptal etti. Ülkede bu sezon geçersiz sayıldı.

Devam tarihi kesinleşen diğer ligler ise şu şekilde:

GÜNEY KORE: 8 Mayıs

POLONYA: 29 Mayıs

ÇEKYA: 25 Mayıs

MACARİSTAN: 30 Mayıs

BULGARİSTAN: 5 veya 12 Haziran