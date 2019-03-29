Futbol menajerlerine en çok parayı Fenerbahçe verdi

Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2018-2019 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dahil oldukları işlemler, menajerlere toplam yapılmış olan ödemeler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden ilan edildi.

EN ÇOK PARAYI FENERBAHÇE ÖDEDİ

Süper Lig ekipleri menajerlere toplamda 4.434.018.08 milyon euro + 170 bin dolar + 1.739.540 TL ödedi.

Yapılan açıklamaya göre en çok menajer ücreti ödeyen takım 2 milyon 596 bin 778, 98 Euro ile Fenerbahçe olurken, 3 büyüklerde en az parayı ise 10 bin euro ile Galatasaray oldu. Beşiktaş menajer ücreti olarak 375 bin Euro ödedi.