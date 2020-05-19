Almanya'da futbol rekorla geri geldi

Bundesliga bu hafta sonu yeniden başladı.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin yeniden dönüşünde statlara taraftar alınmadı. Dünyada en fazla taraftar ortalaması önünde maçlarını oynayan Bundesliga takımlarını, bu kez onlara gönül verenler televizyon karşısında yalnız bırakmadı.

İZLEME RAKAMLARI 2 KATINA ÇIKTI

Maçları yayınlayan SKY Germany, cumartesi günü oynanan maçlara rekor ilginin olduğunu duyurdu. Aralarında Borussia Dortmund'un Schalke 04'ü 4-0 yendiği Ruhr derbisinin de olduğu maçları sadece Almanya'da 6 milyon kişi izledi.

Bunun daha önce cumartesi günkü izleme rakamlarının iki katı olduğu bildirildi.

70 ÜLKE YAYINLADI

Sıkı önlemler altında başlayan Bundesliga, ilk hafta olumlu sinyaller verirken; dünya çapında da büyük ilgi gördü. Dünyada 70 ülke, Alman Ligi maçlarını yayınladı. Bundesliga maçları konferans yayınla seyircilere aktarılırken; bazı taraftar grupları duruma tepki gösterdi.