16 yıl önce açılan 'Corona' pankartı

Dünya çapında futbolu durduran koronavirüsün, futbol dünyasına ilk kez şimdi girmediği ortaya çıktı.

2003-06 dönemindeki sezonlarda, bugün salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'nın ikinci ligi Serie B'de, tribünlerde koronavirüs ile ilgili pankartlar açıldığı öğrenildi.

CORONA, RAKİPLERİN KABUSUYDU

İtalyan ekibi Catanzaro'da forma giyen forvet Giorgio Corona, rakiplerin 'koronavirüs' kabusu olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda attığı gollerle takımı üçüncü ligden ikinci lige taşıyan Corona için taraftarların, üzerinde 'Corona virüsü bulaştı' yazan bir pankart hazırlayarak maçlarda açtıkları ortaya çıktı.

KOVID 19: 19 GOLLE ÜST LİGE TAŞIMIŞTI

Rakip takımları virüs gibi etkileyerek bozduğu imasında bulunulan Giorgio Corona'nın, takımını şampiyon yapıp bir üst lige taşıdığı performansında sezonu 19 golle tamamlaması da ilginç bir tesadüf olarak ortaya çıktı.

Aradan geçen uzun yılların ardından koronavirüs, bir pandemi olarak dünyayı saracak ve virüse Kovid-19 denilecekti.