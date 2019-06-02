Futbolcular 3 kırmızı kart çıkaran hakemin üzerine yürüdü

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda 1 yıl daha forma giymek istiyor.

Volkan Demirel: 1 yıl daha kazanmak istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı taraftarın desteğiyle şampiyon olacaklarını ifade etti.

Erol Bulut ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, gelecek sezon için takımın başına İlhan Palut'u getirmek istiyor.

Yeni Malatyaspor'un hedefinde İlhan Palut var

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası kulübün sahibi John Henry ve eşi Linda Pizzuti Henry de büyük sevinç yaşadı.

Liverpool'un sahipleri de kutlamaya katıldı

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İngiliz devleri Ozan Kabak'ı istiyor

İngiliz Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Ozan Kabak için Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın devrede olduğunu yazdı.