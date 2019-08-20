Futbolcular Abdullah Avcı'dan özür diledi

Siyah beyazlı futbolcular Sivas'tan İstanbul'a dönüşte kendi aralarında özeleştiri yaptı.

Oyuncular daha sonra Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan farklı yenilgi için özür diledi.

"İLK GOLDE BÜYÜK HATAM VARDI"

Sabaha karşı 04.30’da İstanbul’a inen takım adına bir konuşma yapan Ricardo Quaresma’nın, “Yediğimiz ilk golde benim de büyük hatam vardı. Daha fazla yardımlaşmamız gerekirdi, ama rakip daha aktif çıktı. Kenarlardan oyun kurarak gol pozisyonları bulabilirdik. Sakatlıklar da oyun sistemimizi etkiledi. Burak Yılmaz’ın eksikliği önemli faktördü” diye konuştuğu kaydedildi.