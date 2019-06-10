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Futbolcular askerliğini hangi illerde yapacak

Süper Lig'de top koşturan futbolcular için askerlik vakti geldi. Aralarında Alper Potuk, Serdar Aziz ve İsmail Köybaşı gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu birliğine katıldı.

| Özel Haber
Futbolcular askerliğini hangi illerde yapacak
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Kralspor.com / Özel Haber

Bedelli askerlik yapacak olan futbolcuların görevlerini hangi illerde yapacakları merak ediliyordu.

Kralspor olarak 3 büyüklerde ve Anadolu'nun önemli kulüplerinde top koşturan bazı futbolcuların görev yerlerini öğrendik.

İşte o liste:

GALATASARAY

Muğdat Çelik - Ankara Mamak

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup - İstanbul Küçükçekmece
Necip Uysal - İstanbul Küçükçekmece
Mustafa Pektemek - Samsun Merkez
Gökhan Töre - Ankara
Caner Erkin - Askere gitmiyor

FENERBAHÇE

Serdar Aziz - Ankara Mamak
Şener Özbayraklı - Ankara Mamak
İsmail Köybaşı - Ankara Mamak
Alper Potuk - Burdur

BAŞAKŞEHİR

Mert Günok - Denizli
Mahmut Tekdemir - İstanbul Maltepe

BURSASPOR

Yusuf Erdoğan - İskenderun
Umut Nayir - Sakarya

KONYASPOR

Ömer Ali Şahiner - Ankara-Mamak 

GENÇLERBİRLİĞİ

Barış Başdaş - İskenderun

BOLUSPOR

Gökhan Değirmenci - İskenderun

ALANYASPOR

Efecan Karaca - Kırklareli

Milli takım kampında bulunan futbolcular ise daha sonra birliklerine katılacak.

Kralspor'un özel haberidir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz...

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