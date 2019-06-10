Futbolcular askerliğini hangi illerde yapacak

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Bedelli askerlik yapacak olan futbolcuların görevlerini hangi illerde yapacakları merak ediliyordu.
Kralspor olarak 3 büyüklerde ve Anadolu'nun önemli kulüplerinde top koşturan bazı futbolcuların görev yerlerini öğrendik.
İşte o liste:
GALATASARAY
Muğdat Çelik - Ankara Mamak
BEŞİKTAŞ
Oğuzhan Özyakup - İstanbul Küçükçekmece
Necip Uysal - İstanbul Küçükçekmece
Mustafa Pektemek - Samsun Merkez
Gökhan Töre - Ankara
Caner Erkin - Askere gitmiyor
FENERBAHÇE
Serdar Aziz - Ankara Mamak
Şener Özbayraklı - Ankara Mamak
İsmail Köybaşı - Ankara Mamak
Alper Potuk - Burdur
BAŞAKŞEHİR
Mert Günok - Denizli
Mahmut Tekdemir - İstanbul Maltepe
BURSASPOR
Yusuf Erdoğan - İskenderun
Umut Nayir - Sakarya
KONYASPOR
Ömer Ali Şahiner - Ankara-Mamak
GENÇLERBİRLİĞİ
Barış Başdaş - İskenderun
BOLUSPOR
Gökhan Değirmenci - İskenderun
ALANYASPOR
Efecan Karaca - Kırklareli
Milli takım kampında bulunan futbolcular ise daha sonra birliklerine katılacak.
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