Futbolcular askerliğini hangi illerde yapacak Süper Lig'de top koşturan futbolcular için askerlik vakti geldi. Aralarında Alper Potuk, Serdar Aziz ve İsmail Köybaşı gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu birliğine katıldı. 10.06.2019 - 16:22 | Özel Haber