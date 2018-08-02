Futbolcular ne zaman bedelli askerlik yapacak

Bedelli askerlik, futbol camiasında da merakla bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın birkaç gün içinde ilgili kanunu onaylayarak yeni dönemi resmen başlatması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de (TPFD), konuyla ilgili dün Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

SEZON SONU YA DA DEVRE ARASINDA YAPSINLAR

TPFD Başkanı Hakan Ünsal ve yöneticiler Ergün Penbe, Emre Âşık ve derneğin eski yöneticisi, milletvekili Alpay Özalan, futbolcuların hangi dönemde askerlik yapabileceğine dair teklif sundu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Âlâ’yı makamında ziyaret eden dernek yetkilileri, bedelli askerlikten yararlanacak futbolcuların 21 günlük temel eğitimlerini, sezonun devre arası olan ocak ya da sezon bitimi olan haziran ayında yapmaları konusunda tekliflerini iletti.

Daha sonra TBMM’ye geçen TFPD yetkilileri, Başkan Recap Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la da konuyla ilgili görüşerek bu taleplerini sundular.

Bedelli askerlik yapacak bazı futbolcular:

Alper Potuk

Caner Erkin

Serdar Aziz

Onur Kıvrak

Mert Günok

Mustafa Pektemek

İsmail Köybaşı

Şener Özbayraklı

Eray İşcan

Ahmet Çalık

Necip Uysal



