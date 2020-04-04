Futbolcular sokağa çıkma yasağına takıldılar

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıklamıştı.

Daha önce kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı verilirken dün açıklanan kararlar ile 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi.

4 BÜYÜKLERDE 20 YAŞ ALTI OYUNCULAR

Açıklanan bu kararın ardından biz de sizler için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yasağa takılan futbolcuları derledik...

Beşiktaş

Ersin Destanoğlu - 19

Erdoğan Kaya - 19

Rıdvan Yılmaz - 18

Kartal Yılmaz - 19

Fenerbahçe

Muhammed Gümüşkaya - 19

Ömer Beyaz - 16

Allahyar - 18

Ferdi Kadıoğlu - 20

Galatasaray

Emin Bayram - 17

Atalay Babacan - 19

Yunus Akgün - 19

Trabzonspor

Serkan Aslan - 20

Abdülkadir Ömür - 20

Kerem Baykuş - 20

Arda Akbulut - 19

Atakan Gündüz - 19

Salih Kavrazli - 18

