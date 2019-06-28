Futbolcular tezkere aldı

Geçen sene Meclis'ten geçerek yasalaşan bedelli askerlik kapsamında vatani hizmetlerini tamamlayan futbolcular, bugün tezkere aldılar.

Tolgay Arslan ve Musa Çağıran teskere aldı VİDEO



BEDELLİ FUTBOLCULAR TERHİS OLDU

Fenerbahçeli Alper Potuk, Serdar Aziz, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal başta olmak üzere ligin sona ermesiyle kışlalarına teslim olan futbolcular, 21 günlük temel eğitimlerini bugün tamamladı.

Yemin ederek tezkere alan futbolcuları, aileleri de yalnız bırakmadı.

Futbolcular, kışladan ayrılmadan önce komutanları ve asker arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Askerliğini bitirerek tezkeresini alan futbolcular, kısa bir tatilin ardından ya takımlarıyla yeni sezon kampına katılacaklar ya da transfer görüşmeleri yaparak kendilerine kulüp arayacaklar.