Futbolcular, TFF'yi şikayet etti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), Türkiye'den çok sayıda oyuncunun, kendileriyle iletişime geçerek koronavirüs nedeniyle duydukları rahatsızlığı bildirdiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgınına rağmen maçlara devam edilmesi kararı alması sonrasında, oyuncuların bu durumdan rahasız olduğu bildirildi.

FIFPRO ise konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye'den çok sayıda oyuncu bizimle iletişime geçti." ifadelerine yer verdi.

3 FUTBOLCUYU ETİKETLEDİ

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, bu paylaşımın altına Fernando Muslera, Kevin Prince Boateng ve John Obi Mikel'i etiketledi.