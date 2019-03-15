Futbolculardan cami saldırısına tepki

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

49 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya, Süper Lig'de top koşturan futbolcular da tepki gösterdi.

İşte o isimler:

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, "Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı' Aliya İzzetbegovic... Rabbim mazluma zulüm eden zalimleri Kahhar ismiyle kahru perişan etsin inşallah" dedi.





Başakşehir'in Senegalli futbolcusu Demba Ba ise, "Yeni Zelanda'da yaşananlar net bir terör saldırısıdır. Bu, o şekilde değerlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Allah, tüm kurbanları cennetine kabul etsin." şeklinde paylaşım yaptı.

Arda'nın paylaşımı şöyle: "Tüm dinlerde insan en kutsal varlıktır. Bu dünyayı güzelleştiren, yaşanır kılan insandır. Ama yine aynı insan, bazen bu dünyayı cehenneme de çevirebilir. Bazı acılar vardır ki; tüm insanlığın tek yumruk olup tepki vermesini gerektirir. Bugün de o acılardan birini yaşıyoruz. İbadet ederken, bir caninin kurşunlarına hedef olan insanların yasını tutuyoruz. Bu açık bir terör saldırısıdır ve dünyada hiçbir din bir terör saldırısına kılıf olarak kullanılamaz. Bu; senin, benim, onun acısı değil. Bu hepimizin acısı. O yüzden tüm dünya tek yumruk olup bu vahşete tepki göstermelidir. Acıları ayırt etmeye başlarsak, bir gün o acı gelir kapımıza dayanır. O yüzden nerede yaşanırsa yaşansın; teröre lanet olsun!"

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz:

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın tepkisi:

Sofiane Feghouli de Yeni Zelanda’daki hain saldırıda hayatını kaybeden müslümanlar için mesaj yayınladı.





Everton'da top koşturan Cenk Tosun'un paylaşımı: