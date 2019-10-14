Futbolcularımız Fransa'da asker selamı verdi

EURO 2020 eleme grubu maçında Fransa’ya konuk olan A Milli Takım, müthiş mücadesini bir de golle süsledi.

Giroud’un attığı gole 82. dakikada Kaan Ayhan cevap verdi. Mücadele öncesi çok tartışılan asker selamını yine yaptık.

Kaan’ın golü sonrası milli futbolcularımız, Arnavutluk maçı sonrası olduğu gibi Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Kahraman Mehmetçik’e asker selamı gönderdi.

Fransızlar, Türk futbolcuların Arnavutluk maçında asker selamı vermelerini eleştirmişti. Millilerimiz, aynı sevinci bir kez daha yaparak Fransızlara cevap vermiş oldu.