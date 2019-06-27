Futbolcuların bedelli askerliği bitiyor

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından vatani görevlerini yapmak üzere kışlalara katılan futbolcular, yarın hizmetlerini tamamlayarak evlerine dönecek.
ŞAFAK DOĞAN GÜNEŞ
Askerliğini bitirerek tezkeresini alan futbolcular, kısa bir tatilin ardından ya takımlarıyla yeni sezon kampına katılacaklar ya da transfer görüşmeleri yaparak kendilerine kulüp arayacaklar.
Serdar Aziz, Harun Tekin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Erdoğan, Alper Potuk ve Necip Uysal bedelli askerlikten yararlanan futbolculardan bazılarıydı.