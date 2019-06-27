Ensonhaber.com'a dön

Futbolcuların bedelli askerliği bitiyor

Vatani görevini bedelli askerlik kapsamında yapan futbolcular, yarın (28 Haziran Cuma) terhis olacaklar.

| Haber Merkezi
Futbolcuların bedelli askerliği bitiyor
Yorum Yap

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından vatani görevlerini yapmak üzere kışlalara katılan futbolcular, yarın hizmetlerini tamamlayarak evlerine dönecek.

ŞAFAK DOĞAN GÜNEŞ

Askerliğini bitirerek tezkeresini alan futbolcular, kısa bir tatilin ardından ya takımlarıyla yeni sezon kampına katılacaklar ya da transfer görüşmeleri yaparak kendilerine kulüp arayacaklar.

Serdar Aziz, Harun Tekin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Erdoğan, Alper Potuk ve Necip Uysal bedelli askerlikten yararlanan futbolculardan bazılarıydı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM