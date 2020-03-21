Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, hayatın her alanını olduğu gibi sporu da derinden etkiledi.
Virüs nedeniyle dünyadaki hemen hemen bütün ligler askıya alındığı için evlerinde vakit geçiren futbolcular, sıkıcı günleri keyifli hale getirmeye çalışıyor.
FALCAO BULAŞIK YIKADI
Radamel Falcao, bulaşık yıkarken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Boateng ise saçlarını tıraş ederek imaj değişikliğine gitti.
İşte futbolcuların ev halleri:
Falcao
Boateng
Cenk Tosun
Ronaldo
Quaresma
Burak Yılmaz
Marcao
Beckham
Nani
Ramos
Mesut Özil
Dybala
Lewandowski
Neymar
Emre Çolak