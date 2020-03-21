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Futbolcuların ev halleri

Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan futbolcular, bu sıkıcı günleri eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

| Haber Merkezi
Futbolcuların ev halleri
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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, hayatın her alanını olduğu gibi sporu da derinden etkiledi.

Virüs nedeniyle dünyadaki hemen hemen bütün ligler askıya alındığı için evlerinde vakit geçiren futbolcular, sıkıcı günleri keyifli hale getirmeye çalışıyor.

FALCAO BULAŞIK YIKADI

Radamel Falcao, bulaşık yıkarken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Boateng ise saçlarını tıraş ederek imaj değişikliğine gitti.

İşte futbolcuların ev halleri:

Falcao

Boateng

Cenk Tosun

Ronaldo

Quaresma

Burak Yılmaz

Marcao

Beckham

Nani

Ramos

Mesut Özil

Dybala

Lewandowski

Neymar

Emre Çolak

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