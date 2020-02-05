Futbolcuların Sergen Yalçın hakkındaki görüşleri

Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın, oyuncularıyla şimdiden iyi bir iletişim kurmayı başardı.
Ç.Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş'ta özellikle ilk yarıda oynanan oyun büyük beğeni toplamıştı.
Kaptırılan topların ardından takım halinde pres yapan siyah-beyazlı oyuncuların bu istekli hali gözlerden kaçmadı.
47 yaşındaki teknik adamın oyun tarzını ve iletişimini beğenen futbolcular, Yalçın'dan övgüyle bahsetti.
İşte bazı futbolcuların Yalçın hakkındaki görüşleri:
"ÇOK ZEKİ VE KURNAZ"
Diaby: Çok zeki ve kurnaz. Rakip kim olursa olsun zaaflarını iyi tespit ediyor.
Karius: Büyük hata yaptım, maç sonunda beni eleştireceğini düşündüm. Aksine beni sakinleştirerek motive etti.
Ljajic: Sergen Yalçın bize sorunları en ince detaylarına kadar anlatıyor. Futbol dışında işlerle uğraşmıyor.