Futbolcuların Sergen Yalçın hakkındaki görüşleri

Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın, oyuncularıyla şimdiden iyi bir iletişim kurmayı başardı.

Ç.Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş'ta özellikle ilk yarıda oynanan oyun büyük beğeni toplamıştı.

Kaptırılan topların ardından takım halinde pres yapan siyah-beyazlı oyuncuların bu istekli hali gözlerden kaçmadı.

47 yaşındaki teknik adamın oyun tarzını ve iletişimini beğenen futbolcular, Yalçın'dan övgüyle bahsetti.

İşte bazı futbolcuların Yalçın hakkındaki görüşleri:

"ÇOK ZEKİ VE KURNAZ"

Diaby: Çok zeki ve kurnaz. Rakip kim olursa olsun zaaflarını iyi tespit ediyor.

Karius: Büyük hata yaptım, maç sonunda beni eleştireceğini düşündüm. Aksine beni sakinleştirerek motive etti.

Ljajic: Sergen Yalçın bize sorunları en ince detaylarına kadar anlatıyor. Futbol dışında işlerle uğraşmıyor.