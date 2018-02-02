Futbolcuya tekme atan hakeme 6 ay ceza

Fransa'nın olay hakemi Tony Chapron'ın cezası belli oldu.
Chapron, Nanteslı Diego Carlos'a takılarak yere düştükten sonra, oyuncuya tekme atmaya çalışmış; ardından da ikinci sarı kartı göstererek saha dışına göndermişti.
Futbolcuya tekme atan hakem - İZLE
3 AYI ERTELEMELİ 6 AY MEN CEZASI
Maçtan sonra hakkında soruşturma açılan Chapron'un cezası belli oldu... Fransa futbol federasyonu disiplin kurulu, 45 yaşındaki hakeme 3 ayı ertelemeli toplam 6 ay men cezası verdi.
2004'ten bu yana hakemlik yapan Chapron, kendisini tüm futbol dünyasının gündemine getiren olaydan önce, sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.