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Futbolcuya tekme atan hakeme 6 ay ceza

Fransa Futbol Federasyonu, futbolcuya tekme atan hakem Tony Chapron'a 6 ay men cezası verdi.

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Fransa'nın olay hakemi Tony Chapron'ın cezası belli oldu.

Chapron, Nanteslı Diego Carlos'a takılarak yere düştükten sonra, oyuncuya tekme atmaya çalışmış; ardından da ikinci sarı kartı göstererek saha dışına göndermişti.

Futbolcuya tekme atan hakem - İZLE

3 AYI ERTELEMELİ 6 AY MEN CEZASI

Maçtan sonra hakkında soruşturma açılan Chapron'un cezası belli oldu... Fransa futbol federasyonu disiplin kurulu, 45 yaşındaki hakeme 3 ayı ertelemeli toplam 6 ay men cezası verdi.

2004'ten bu yana hakemlik yapan Chapron, kendisini tüm futbol dünyasının gündemine getiren olaydan önce, sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.

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