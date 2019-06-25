Futbolcuyu trolleyen Brezilyalı kadın hakem

Ekvador Ligi'nde, Costa ile Sierra takımları karşı karşıya geldi.

Sierra'nın deplasmanda Costa'yı 5-2 yendiği maçta Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, başarılı yönetimi kadar futbolcuyu trollemesiyle de adından söz ettirdi.

BREZİLYALI HAKEMİN HAREKETİ HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Mücadelede oyunun durduğu bir dakikada yanından geçen oyuncuya bakarak elini arka cebine götüren Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yaptı.

Daha sonra Brezilyalı hakem, arka cebinden çıkardığı medille terini sildi ve oyuncuya bakarak gülümsedi. Hakemin trollemesi, sahadaki futbolcuları da güldürdü.

Futbolcuyu trolleyen kadın hakem - İZLE



Sosyal medyada çok fazla beğenilen videoyu izleyen Türkiye'deki futbolseverler, sık sık gündeme gelen "Süper Lig'e yabancı hakem getirelim" fikrini, bir kez daha esprili bir şekilde dile getirdi.