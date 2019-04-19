Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29'uncu, Spor Toto 1. Lig'e 30'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 32'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)

16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

21 Nisan Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)