Futbolda VAR'ın dediği olacak

Futbol tarihinin en önemli kural değişikliklerinden biri VAR (Video yardımcı hakem) uygulamasını oyun kurallarını belirleyen IFAB masaya yatırdı.

VAR'ın uygulandığı ve test edildiği ülkelerdeki sonuçlar ve sorunlar üzerinden bundan sonraki yol haritasının belirlenmesine çalışıldı. Çalışmaya VAR uygulanan veya test edilen Almanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Hollanda, Polonya, ABD, Avustralya, Güney Kore, Çin ve Çekya dışında önümüzdeki sezon uygulamaya start verecek İngiltere ve İspanya'dan yetkililer katıldı.

VAR SİSTEMİ TARTIŞILDI

Özellikle Almanya'da VAR'ın çok fazla devreye girmesinin eleştirilmesini dikkate alan IFAB, VAR'ın müdahil olması gereken "açık hata" unsurunu "açık ve bariz hata" olarak değiştirdi. Ayrıca ABD ve Avustralya'da olduğu gibi Avrupa'daki VAR uygulamalarında da tartışmalı pozisyonların stadyumdaki ekranlara yansıtılmasına karar verildi.

VAR'a çok sık başvurulmasına karşın tenis ve voleyboldaki gibi itiraz hakkı (challenge) sisteminin getirilmesi söz konusu değil.

IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, "Tamamen yeni bir şey deniyoruz. Bu nedenle hiçbir hakem hata yapmak istemiyor ve VAR'a daha çok başvuruluyor. VAR'ın ne zaman olaya müdahale edeceğinin bilinmemesi uygulamanın yapıldığı bütün ülkelerde karşılaşılan bir sorun. Ayrıca düdklerde, kararlarda uluslararası bir standart oluşmalı. Bunu da ancak eğitim ve deneyimle sağlayabiliriz" diye konuştu.