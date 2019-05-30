Futboldaki yeni kurallar

UEFA, futbolda bazı kural değişikliklerine gitti.

Chelsea ile Arsenal arasında Bakü'de oynanan Avrupa Ligi finali mücadelesini takip eden UEFA yetkilileri, yeni kararların onayı burada yaptıkları toplantısı sonrası verdi.

Alınan kararlarla alışldık bazı kurallar değişecek. Değişen bu kurallar ise ilk olarak Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesinde uygulanacak.

YANLIŞIKLA ELE ÇARPMASI DA CEZALANDIRILACAK

Değişen kurallar şu şekilde:

• Frikik kullanılırken hücum oyuncuları, savunma oyuncularının kurduğu barajın en az 1 metre uzağında durmak zorunda olacak. Rakip takım oyuncularının barajın içine girmesi engellenecek.

• Penaltı atışı öncesi kalecinin, kale direği veya fileleri ellemesine izin verilmeyecek.

• Futbolcu gol atmak ya da kendisine fırsat yaratmak adına elini, kolunu kazara olarak bile kullansa cezalandırılacak.

• Aut atışlarında topa dokunmak için ceza sahasını terketme şartı kaldırılacak.

• Aut atışı sırasında yine ceza sahasında durabiliyor ancak artık ceza sahasını terk etmeden topa müdahale edebiliyor.

FUTBOLCULAR EN YAKIN YERDEN OYUNDAN ÇIKACAK

• Oyundan çıkan futbolcu orta sahaya kadar gelmek zorunda olmayacak, çıkan futbolcular, kendilerine en yakın yerden sahayı terk edebilecek.

• Bir turnuvada kırmızı kart gören futbolcunun cezai durumu, bir başka turnuva için de geçerli olacak. Örneğin Şampiyonlar Ligi’nde oyun atılmanın cezai yaptırımı, Avrupa Ligi’ne de yansıyacak.

• Hakemin hava atışı sonrasında top, onunla en son oynamış tarafın oyuncusu tarafından direkt olarak kaleciye gönderilebilecek.