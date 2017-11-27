Futbolu bırakan Kaka'ya Çin'den astronomik teklif

Son olarak MLS ekibi Orlando City'de forma giyen ve takımının playoff bileti alamadığı sezonun sonunda futbol hayatına nokta koyduğunu duyuran Kaka'ya Çin'den cazip bir teklifin geldiği iddia edildi.

ASTRONOMİK BİR TEKLİF SUNDULDU

Çin basınında yer alan haberlerde, ligde sezonu 8. sırada tamamlayan Guizhou Zhicheng'in Brezilyalı yıldıza astronomik bir teklif sunduğunu öne sürüldü.

Federasyon tarafından bu yıl alınan karara göre Çin kulüplerinin yabancı futbolcu transferi için ödediği vergi miktarı %100'e çıkarılmasına karşın, Kaka için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek olması, Guizhou Zhicheng'i bu vergi yükünden de kurtarıyor. Kulüp yönetiminin bu sayede 35 yaşındaki futbolcu için maddi imkânlarını zorlayabileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon ilk kez Çin Süper Ligi'nde mücadele eden Guizhou Zicheng'i, bir dönem Atletico Madrid'in de başında bulunan İspanyol teknik adam Gregorio Manzano çalıştırıyor.