Rodrigues: Kaçırdıklarımızdan ders çıkarmalıyız

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"KAÇIRDIĞIMIZ POZİSYONLARI DAHA İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Rodrigues, "Kötü sonuç. Yakaladığımız şansları bugün değerlendiremedik. Yaptığımız hatalar da vardı. Bu hatalardan ders çıkarıp yolumuza devam etmeliyiz. Tabii ki de kaçan pozisyonlar vardı. Bireysel olarak benim de kaçırdığım pozisyonlar vardı. Gelecek haftalarda bu kaçırdığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.